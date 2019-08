Im Kampf gegen Hitze und Trockenheit in diesem Sommer müssen die Stadtgärtnereien Straubing und Regensburg Sonderschichten einlegen. An heißen Tagen fahren die Straubinger Mitarbeiter im Zweischichtbetrieb von 4.30 Uhr bis 22.00 Uhr raus. Trotzdem leiden die Pflanzen unter der extremen Trockenheit.

Technische Hilfsmittel

Ein normales Gießfahrzeug und ein 170.000 Euro teurer Spezialunimog sind in Straubing im Dauereinsatz. Der teure Unimog ist das ganze Jahr über unterwegs. Im Herbst wird er für den Heckenschnitt verwendet, im Winter dient er als Räum- und Streufahrzeug. Er verfügt über einen hydraulischen Gießarm an der Front des Fahrzeugs. Per Joystick kann ihn der Fahrer Alois Lehner zentimetergenau steuern und über rund zehn Meter weit ausfahren. Somit können auch Blumenbeete und Bäume über geparkte Autos hinweg bewässert werden. Der Gießarm ersetzt dabei einen zweiten Mitarbeiter.