BSH in Dillingen: Geschirrspüler-Produktion läuft gut

Entwarnung für das Werk in Dillingen. Der Exportstopp von Geräten nach Russland und der Mangel an Halbleitern machen sich dort nicht bemerkbar, sagt Konzernchefin Carla Kriwet. Der BSH Standort in Dillingen laufe sehr gut, man gehe davon aus, dass er sich weiter gut entwickle. In den Geschirrspülern sich auch viele Chips verbaut und hier sei auch für Bosch Siemens Haushaltsgeräte eine gewisse Abhängigkeit zu sehen, aber im Moment laufe es gut und man sei guter Dinge.

In Dillingen entwickelt: der selbstlernende Geschirrspüler

In dem Werk in Dillingen sind über 2500 Menschen beschäftigt. Hier tüftelt der Konzern auch an den neuesten Entwicklungen. So setzt man zum Beispiel auf den selbstlernenden Geschirrspüler, der aktiv energieeffiziente Spülprogramme vorschlägt. Der Münchner Konzern Bosch Siemens Hausgeräte hat ein Rekordjahr hinter sich. 2021 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um zwölf Prozent steigern, auf 15,6 Milliarden Euro.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!