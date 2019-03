06.03.2019, 06:29 Uhr

Brutaler Raub in Plattling Fall bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

Ende September vergangenen Jahres wurde in Plattling (Lkr. Deggendorf) ein chinesischer Geschäftsmann vor seinem Haus niedergestochen und ausgeraubt. Am Mittwoch wird der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" vorgestellt.