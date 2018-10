Brutale Schläger stellen sich der Münchner Polizei

Die beiden Tatverdächtigen sind 18 Jahre alt. Bei dem einen handelt es sich um einen Münchner Schüler mit französischer Staatsbürgerschaft, der andere studiert in England und hat sowohl die britische als auch die schweizerische Staatsbürgerschaft. Beide sind der Polizei bereits bekannt.

Die Münchner Polizei fahndete nach den jungen Männern, die in öffentlichen Verkehrsmitteln mehrere Personen attackiert haben sollen. Sogenannte "Super Recogniser" - das sind Beamte mit besonderer Merkfähigkeit für Gesichter - hatten herausgefunden, dass es sich bei mehreren Fällen immer um die beiden gleichen Täter handelt.

Täter schlägt und tritt gegen den Kopf

Der erste Fall ereignete sich bereits Ende März in einem Bus in Neuperlach. Dort wurden ein 30-Jähriger mehrfach von den beiden Verdächtigen gegen den Kopf geschlagen und getreten. Der Geschädigte erlitt hierbei Verletzungen am Kopf und im Gesicht.

Schläge im U-Bahnhof Lehel

Nur eine Woche später hat einer der beiden jungen Männer dann im U-Bahnhof Lehel wieder zugeschlagen. Einer der Männer schlägt auf der Straße einen 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und wenig später in den Bauch. Das Opfer schafft es, den Täter zu fotografieren. Nur zwei Stunden später pöbeln der eine und jetzt auch der andere Täter einen 37-Jährigen in der S1 an. Am Rosenheimer Platz schubsen sie den 37-Jährigen aus dem Zug und stoßen ihn zu Boden. Er schlägt mit dem Kopf gegen einen Mülleimer.

Täter-Fotos aus Neuperlach und am Rosenheimer Platz

Die Täter wurden bei dem Vorfall in Neuperlach und am Rosenheimer Platz von Überwachungskameras gefilmt. Die beiden jungen Männer sind auf den Fahndungsfotos deutlich zu erkennen.