"Brummis im Blick": Polizei kontrolliert im Allgäu verstärkt LKW

Donnerstagvormittag, auf einem Parkplatz an der B12 bei Geisenried (Lkr. Ostallgäu): Es herrscht reges Treiben, Polizeibeamte winken Lastwagen um Lastwagen raus.

Denn bundesweit überprüft die Polizei am Donnerstag beim Kontrolltag "Sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" den Schwerlastverkehr, gut 200 Kontrollstellen hat sie dafür eingerichtet.

Polizei überprüft Lenk- und Ruhezeiten

So auch im Allgäu: Michael Hämmer ist der Leiter der Verkehrpolizeiinspektion Kempten und will sich in Geisenried ein Bild vor Ort machen. "Möchten einen Überblick bekommen, was auf unseren Straßen unterwegs ist. Wir wollen schauen, ob die Lenk- und Ruhezeiten eingehalten werden, ob ausreichend geschlafen wird", erklärt Hämmer.

LKW-Ladung muss ordnungsgemäß gesichert sein

Und natürlich checken die Beamten auch ab, ob die Ladung auf den Lastwagen ordnungsgemäß gesichert ist. Und ob die Fahrzeuge in einem verkehrstüchtigen Zustand sind. "Wir wollen keine tickenden Zeitbomben auf der Straße haben," sagt Polizist Michael Hämmer.

Polizei winkt mit geschultem Blick die LKW raus

Bei den Kontrollen hilft den Polizisten vor allem Erfahrung und ein geschultes Auge. So winken die Polizisten einen portugiesischen LKW raus, und das nicht nur, weil er etwas zu schnell gefahren ist, erklärt Polizist Markus Thumfahrt: "Portugal ist interessant, weil irgendwie muss er ja von dort hierher und wieder zurück kommen. Die Lenk- und Ruhezeiten sind da interessant."