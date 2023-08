Brummen unterm Rolladen: Hornissen-Berater helfen Ratsuchenden

Es ist Mitte August und das bedeutet, dass Hornissen - diese besonders große Wespenart - auch in Oberbayern auf ihrem Entwicklungshöhepunkt angelangt sind. Das heißt, die Population eines Volks ist um diese Jahreszeit zahlenmäßig am größten. Ein einzelnes Volk kann bis zu 700 Tiere zählen, viele Menschen machen sich deshalb Sorgen, wenn sie ein Nest am Haus oder im eigenen Garten entdecken. Der Landkreis München hat inzwischen ein Netzwerk von ehrenamtlichen Wespen- und Hornissenberatern aufgebaut, die den Ratsuchenden zur Seite stehen.

Nest-Entfernung nur nach Absprache mit Experten

Wenn es unter dem Rolladenkasten brummt oder aus dem Vogelhäuschen große, gelbschwarz gestreifte Insekten fliegen, dann rufen Betroffene häufig im Landratsamt München an und fragen um Rat. Im Landkreis sind inzwischen schon 16 ehrenamtliche Wespen- und Hornissenberater unterwegs, die auch zu den Anrufern nach Hause kommen. Sie entscheiden dann in Absprache mit Experten, ob die Nester entfernt werden dürfen. Denn die einheimische Hornisse zum Beispiel zählt zu den besonders geschützten Arten: Sie darf nicht getötet und ihr Nest nicht zerstört werden – im Gegensatz zu Wespen sind Hornissen übrigens auch um einiges friedfertiger, sagt der Naturschutzbund Nabu.

Notfallset für Allergiker

Die Beraterinnen und Berater im Landkreis können Tipps zum Umgang mit Hornissen und Wespen geben, zum Beispiel wie man in Schutzkleidung eine Sichtblende am Nest anbringt, sodass die Wespen außen keine Bewegungen mehr wahrnehmen. Dann werden Menschen meist in Ruhe gelassen. Zudem sollte man süße Nahrungsmittel abdecken, nicht nach anfliegenden Tieren schlagen und Fliegengitter an Türen und Fenstern anbringen. Wer gestochen wird, muss den Stich kühlen, Allergiker sollten natürlich immer ein Notfallset bei sich haben.