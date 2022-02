Brüder aus dem Irak: Bleiberecht vs. Abschiebung

Unterstützer aus Oberbayern

"Wir sind fassungslos", sagen Doris Gehrlach und Elias Othmann aus Neufahrn bei Freising. Ihnen geht Yousifs Geschichte nah, denn Elias Othmann ist selbst Jeside, er kam vor 40 Jahren nach Deutschland. Die beiden kümmern sich um Behörden-Schreiben und begleiten Majdl Darwesh Yousif zu wichtigen Terminen. Sie hätten auch versucht, ihn in ihrer Baufirma anzustellen. Doch die Ausländerbehörde in Freyung verbietet es Yousif, zu arbeiten.

Mehr als 200.000 Menschen in Deutschland in der Duldung

Majdl Darwesh Yousif ist ausreisepflichtig. Weil die Bundesrepublik im Moment aber so gut wie niemanden in den Irak abschiebt, kann er auf unbestimmte Zeit in Deutschland bleiben. Yousif lebt damit in der Duldung. So wie laut Bundesinnenministerium mehr als 200.000 Menschen in Deutschland.

Anwalt Pruy kann sich vorstellen, eine Arbeitserlaubnis für Yousif gerichtlich zu erstreiten. Dafür braucht er aber einen Arbeitsvertrag aus dem Kreis Freyung-Grafenau. Doris Gehrlach und Elias Othmann sind schon auf der Suche.