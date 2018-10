Brückenschaden: Staatsstraße in Niederbayern teilweise gesperrt

Sperrung der Straße und zusätzliche Fahrspuren

Die Fahrspur der viel befahrenen Staatsstraße 2111 unter dem geschädigten Bereich der Brücke muss bis auf Weiteres komplett gesperrt werden. Für jede Fahrtrichtung der in diesem Abschnitt mehrspurigen Straße stehe jedoch weiterhin eine Fahrspur zur Verfügung, so der Behördensprecher. Das liege an der Breite der Straße, die zusätzliche Fahrspuren zulasse. Deswegen gäbe es jetzt auch keinen Stau, der Verkehr fließe nur "ein bisschen langsamer".

Reparieren oder neu bauen?

Ob die Brücke repariert oder neu gebaut wird, stehe noch nicht fest. Eine Sanierung der Brücke könne aufgrund des massiven Schadensbildes und der schon fortgeschrittenen Jahreszeit ohnehin erst im kommenden Jahr erfolgen.

Die Staatsstraße 2111 dient als Zubringer für die meisten der rund 18.000 Beschäftigen von Europas größtem BMW-Werk in Dingolfing von und zur A 92. Die Strecke verbindet außerdem die Städte Straubing und Dingolfing.