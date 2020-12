Brückensanierung: Südwesttangente in Nürnberg teilweise gesperrt

Mehrere Fahrspuren der Südwesttangente in Nürnberg sind ab heute abschnittsweise wegen einer Brückensanierung gesperrt. Die Maßnahmen dauern laut einer Mitteilung der Stadt bis voraussichtlich Freitag (18.12.).

Drei Bauphasen innerhalb einer Woche

In drei Bauphasen sind zuerst die rechte Fahrspur und der Standstreifen in Richtung Fürth gesperrt. Im Anschluss können die jeweils linken Fahrspuren nicht benutzt werden. Abschließend sind dann die rechte Fahrspur und der Standstreifen in Richtung Hafen gesperrt. Die Einschränkungen sollen sich laut Mitteilung auf die Dauer der Brückenarbeiten von 9 bis 15 Uhr beschränken.

Notmaßnahme: Austausch des Brückenbelags

Die Fußgängerbrücke am Schweinauer Buck ist bereits seit vergangener Woche gesperrt. Bei einer Bauwerksprüfung seien massive Schädigungen am Belag der Brücke festgestellt worden, so die Stadt. Bei der aktuell durchgeführten Sanierung handele es sich um eine Notmaßnahme, bei der der Belag kurzfristig ausgetauscht werden müsse.