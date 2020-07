Brückenbauarbeiten: Autobahnsperrung am Kreuz Fürth/Erlangen

Der Ausbau der "Leidensstrecke der Franken", wie Markus Söder (CSU) die Autobahn A3 einmal genannt hatte, geht weiter. Von Montag (20.07.20) an bis einschließlich Donnerstag (23.07.20) werden Fertigteilträger in die neue Brücke am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen eingebaut. Deshalb kommt es auf den Autobahnen A3 und A73 zu nächtlichen Sperrungen, teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit.

Autobahn über Nacht gesperrt

Die Sperrungen dauern jeweils von 22.00 Uhr bis ca. sechs Uhr am Folgetag an. Dadurch kommt es für Autofahrer zu erheblichen Einschränkungen. Montag- und Dienstagnacht (21.07.20) ist die A3 in Richtung Regensburg gesperrt, es kommt zu weiträumigen Umleitungen. Davon sind die Ausfahrten von Regensburg in Richtung Fürth sowie von Würzburg in Richtung Bamberg betroffen.

Mittwoch- (22.07.20) und Donnerstagnacht sind die Anschlüsse von Würzburg in Richtung Fürth und von Bamberg kommend in Richtung Regensburg nicht möglich.

Erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich

Die Autobahndirektion bittet aufgrund der Verkehrsbehinderungen um Verständnis, aber auch um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.