Brückenangebot für ukrainische Kindergartenkinder in Weißenburg

Kinder aus der Ukraine im Kindergarten- oder Krippenalter können in Weißenburg ein sogenanntes Brückenangebot nutzen. Das ist eine Art Kindergartengruppe, die die Kleinen auf eine Regeleinrichtung vorbereiten soll. Die Gruppe ist im Montessori-Kindergarten an der Schnürleinsmühle in Weißenburg untergebracht. Dort hat die Leiterin Elisabeth Machui kurzerhand den Turnraum umfunktioniert.

Ehrenamtliche Kinderbetreuerinnen aus der Ukraine

Sieben Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren nutzen derzeit das Brückenangebot. Sie werden von drei ukrainischen Frauen betreut. Und die sind zum Teil selbst noch nicht lange in Weißenburg. Swetlana zum Beispiel. Sie ist vor sechs Wochen zusammen mit ihrer Tochter und zwei Enkelkindern nach Deutschland gekommen. Die beiden Kinder hat sie mit in den Kindergarten gebracht. Während die Mütter in Sprachkursen sind oder arbeiten, werden ihre Kinder von den ukrainischen Frauen betreut – und zwar ehrenamtlich. Elisabeth Machui, Leiterin des Montessori-Kindergartens, unterstützt das Brückenangebot nach Kräften mit ihrer pädagogischen Kenntnis.

Kinder spielen alle zusammen

Durch das Brückenangebot würden sich die Kinder an die Struktur in einer Kinderbetreuungseinrichtung gewöhnen, so Elisabeth Machui. In den ersten drei Wochen des Brückenangebotes sei es aber zunächst wichtiger gewesen, erst einmal anzukommen, berichtet die Kita-Leiterin. Mittlerweile haben sich die sieben Kinder gut eingewöhnt. Draußen sind sie zusammen mit den anderen Kindergartenkindern unterwegs. Berührungsängste gebe es dabei keine. "Kinder sind da unkompliziert", erzählt Elisabeth Machui.

Kindern die Integration erleichtern

Die Stadt Weißenburg hat in Zusammenarbeit mit dem Förderverein "Hilfe für die Ukraine" in Person von Melitta Heuberger und dem Montessori-Kindergarten an der Schnürleinsmühle das Brückenangebot auf die Beine gestellt. Die Stadt stellt die Räumlichkeiten für das Angebot zur Verfügung, sagt Simone Haußner, die bei der Stadt Weißenburg für die Kitas zuständig ist. Es wäre schön, wenn auch private Träger von Kindertagesstätten sich bereit erklären würden, Brückenangebote zu schaffen, um den kleinen Kindern die Integration zu erleichtern, wünscht sich Haußner.

Brückenangebot läuft bis August

In Weißenburg gebe es derzeit mehr Anmeldungen als es Kindergartenplätze gibt, so Haußner. Allerdings hätten aktuell nur fünf Kinder ab 1. September noch keinen Platz in einer städtischen Einrichtung. Die ukrainischen Kinder seien da aber nicht mitgezählt, erklärt Simone Haußner. Das Brückenangebot im Montessori-Kindergarten läuft nun erst einmal bis August. Ab September ist der Kindergarten ausgebucht. Die Räume werden wieder benötigt. Die ukrainischen Kinder können dann eine der Regeleinrichtungen besuchen, wenn sie einen Platz bekommen.