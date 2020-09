Brückenabriss: Vollsperrung auf der A3 bei Geiselwind

Die Sperrung beginnt um 20 Uhr und soll voraussichtlich bis neun Uhr am kommenden Morgen dauern. In der Nacht auf Sonntag wird die A3 bei Geiselwind nicht befahrbar sein. Die zuständige Autobahngesellschaft will dort drei Überführungsbrücken abreißen.

Autobahn-Sperrung zwischen Geiselwind und Wiesentheid

Die Sperrung in beide Richtungen zieht sich über einen Abschnitt von etwa zehn Kilometern. Unter anderem wird eine Überführungsbrücke zwischen Abtswind und Untersambach abgerissen. Eine Umleitung wird eingerichtet und erfolgt ab den Anschlussstellen Geiselwind und Wiesentheid.

Die Kreisstraße zwischen Untersambach und Abtswind ist bereits seit Donnerstag gesperrt. Das soll sich bis zur Fertigstellung der neuen Überführung nicht ändern. Die Arbeiten dafür dauern voraussichtlich bis Juni 2022.