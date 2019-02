Brückenabriss an der A3 läuft - Autobahn weiterhin gesperrt

Die Abbrucharbeiten sollen gegen 14 Uhr beendet sein. Wenn alles wie geplant funktioniert, werden dann mehr als 5.700 Tonnen Beton und Stahl von Baggern abgebrochen und mit Radladern und Lkws zu extra eingerichteten Halden transportiert worden sein.

Drei weitere Sperren bis Jahresende

Bis zum Herbst sollen an Stelle der alten Brücken zwei neue gebaut werden, die genug Spannweite haben, dass unter ihnen sechs statt bislang vier Autobahnspuren hindurchführen können. Im Laufe des Jahres muss die A3 noch drei Mal gesperrt werden: und zwar am 25. und 26. Mai, am 20. und 21. Juli sowie am 30. November und 1. Dezember.