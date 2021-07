Brücke weggerissen – Hochwasserlage entspannt sich nur leicht

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt "beginnen die Einsätze erst"

Nahe Höchstadt ist der Pegel der Aisch zuletzt schnell angestiegen. Am Morgen gab es bereits Einsätze wegen vollgelaufener Keller in Lonnerstadt. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle sagte, die Einsätze gingen hier gerade erst los. Über Nacht sind die Pegelstände der Fränkischen Rezat bei Ansbach und Oberheßbach sowie Zenn bei Kreppendorf wieder unter die Meldestufe vier gefallen. An sechs Meldestellen in Mittelfranken liegen die Flusspegel aber noch bei Meldestufe drei.

Katastrophenfall in Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Ansbach

Für den ganzen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim sowie in der Stadt Ansbach wurde am Freitag der Katastrophenfall ausgerufen. Im Landkreis Erlangen-Höchstadt war am Abend der Pegel der Aurach bei Herzogenaurach rapide angestiegen. Keller liefen voll und Autos versanken teilweise im Wasser. Die Kanalisation konnte die Wassermassen nicht mehr aufnehmen und drückte das Wasser teilweise auf die Straße, heißt es von der Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt. Zudem wurden zwei Parkplätze überflutet. Die Autos konnten vorher noch in Sicherheit gebracht werden.