Brücke am Kreuz Nürnberg-Hafen wieder halbseitig befahrbar

Ob die Brücke, die täglich von rund 29.000 Autofahrern genutzt wird, auch stadteinwärts wieder freigegeben wird, solle sich am Abend entscheiden, so SÖR-Sprecher André Winkel. Noch immer untersuchen Experten, welche Schäden das Wasser an der Brücke, beziehungsweise dem darunterliegenden Böschungsfundament angerichtet habe, so Winkel. Dazu prüfen die Brückenbau-Experten der Stadt, ob sich in der Böschung unterhalb der Brücke Hohlräume gebildet haben.

Brücke soll ohnehin abgerissen werden

Im Fahrbahnbereich werden zudem vor der Brücke Sondierungsbohrungen durchgeführt. Einen Zusammenhang der möglichen Regenschäden mit dem ohnehin maroden Zustand der Brücke sieht Winkel derzeit nicht. Die Brücke soll Ende kommenden Jahres gemeinsam mit zwei weiteren Brücken über den Kanal und die parallel laufende Südwesttangente abgerissen und neu gebaut werden.

Wasser kann womöglich nicht richtig abfließen

Es sei unklar, ob die Wassermengen über die Drainagen abfließen können, so die Polizei. Womöglich bleibt das Wasser unter der Fahrbahn, so die Befürchtung. Zudem habe sich durch den Starkregen Dreck aus der Böschung unter der Brücke gelöst. Unklar ist deshalb, ob die Standfestigkeit der Brücke noch gewährleistet ist.