Bruderkuss statt Friedensgruß: Pfarrer "tratzt" Gemeinde

In der katholischen Pfarrei in Viechtach im Landkreis plant der Pfarrer am kommenden Sonntag keinen Friedensgruß, sondern: Die Gläubigen sollen sich einen Bruderkuss geben. So steht es zumindest im Pfarrbrief, der den Gottesdienst ankündigt. Darin schreibt Pfarrer Werner Konrad:

"In der Messe am 3. März soll statt des vertrauten Friedensgrußes ein uralter christlicher Brauch wiederbelebt werden. So wird Diakon Aigner statt des vertrauten Händeschüttelns beim Friedensgruß der jeweiligen ersten Person in der Bank den heiligen Kuss geben. Es wird gebeten, diese Geste in derselben Weise an die Banknachbarin bzw. den Banknachbarn weiterzugeben."

Verunsicherung bei den Gläubigen

Die Gläubigen waren erstmal verunsichert, berichtet der Pfarrer im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Ein älterer Herr hatte bereits konkrete Pläne: Beim Gottesdienst wolle er sich dann neben eine besonders hübsche Frau setzen, damit er ihr einen Kuss geben könne - ganz ernst gemeint war das natürlich nicht.

Ankündigung war ein Faschingsscherz

Und ganz ernst gemeint ist auch der Pfarrbrief nicht, bestätigt Pfarrer Werner Konrad augenzwinkernd. Das sei alles nur ein Faschingsscherz, den Pfarrbrief habe er aber bewusst so formuliert, dass man es für wahr halten könnte. In der katholischen Kirche gibt es den Bruderkuss tatsächlich bei Patriarchen, Päpsten oder Kardinälen - und auch in kleineren, engeren Gruppen kann es vorkommen, dass statt des Friedensgrußes der Bruderkuss angedeutet wird. Dem Viechtacher Pfarrer saß aber der Schalk im Nacken:

"Ich hab es halt gemacht, um am Faschingssonntag die Leute ein bisschen zu ‚tratzen‘." - Pfarrer Werner Konrad

Als seine Kirchengemeinde von dem Spaß erfahren hat, kamen belustigte Reaktionen: „Sie sind ein Lausbua, Herr Pfarrer!“ - in der närrischen Zeit darf auch mal ein Pfarrer Späßchen machen.