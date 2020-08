vor 32 Minuten

Bruder von Kabarettist Bruno Jonas wird neuer LGL-Chef

Nach der Panne im Umgang mit Corona-Tests von Reiserückkehrern kündigte Ministerpräsident Söder einen Wechsel in der Leitung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit an: Mit Walter Jonas soll künftig ein Niederbayer an die LGL-Spitze.