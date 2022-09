Brot noch teurer? Müller sorgen sich um steigende Strompreise

Rudolf Sagberger ist 1. Vorsitzender beim Bayerischen Müllerbund e. V. und betreibt selbst zwei Mühlen in der Nähe von Landshut. Bei der einen kann er auf Wasserkraft setzen, bei der zweiten – der Bartmühle, die es seit 1230 gibt – muss er Strom kaufen. In einer Stunde braucht der Müller 150 Kilowatt, das summiert sich auf circa 36.000 bis 40.000 Kilowatt im Monat.

Hoher Strompreis kann nicht weitergegeben werden

Noch hat Rudolf Sagberger einen recht günstigen Stromvertrag mit einem Ökostrom-Anbieter. Doch der Vertrag läuft zum Jahresende aus, und mit den neuen Tarifen, schätzt der Müller, wird er fünfmal so viel bezahlen müssen wie bisher. Er rechnet dann mit 15.000 bis 20.000 Euro Stromkosten im Monat – nur für die kleine Mühle.

Die naheliegende Lösung, einfach das Mehl teurer zu machen, kommt für Sagberger nicht in Frage: Der Krieg in der Ukraine hat das Getreide bereits verteuert. Weitere Preissteigerungen könne er seinen Kunden – vor allem den Bäckern – nicht zumuten, so der Müller. "Ich traue mich nicht, das weiterzugeben. Da wird das Brötchen zu teuer, das Mehl zu teuer", so Sagberger.

Gemeinsamer Appell der Ernährungsbranche an die Bundesregierung

Tatsächlich klagen nicht nur die Mühlen über steigende Energiekosten: Gleich mehrere Landesverbände aus der Ernährungsbranche haben diese Woche gemeinsam einen Hilferuf an die Bundesregierung geschickt. Die bayerischen Metzger, Bäcker, Müller, Konditoren und Brauer befürchten flächendeckende Betriebsschließungen aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise. Sie appellierten an die Bundesregierung, schnellstmöglich Maßnahmen zu entwickeln, um einen weiteren Anstieg der Energiekosten zu stoppen und auf ein bezahlbares Niveau zu bringen. In ihrem Papier fordern sie auch, die in Bereitschaft stehenden beziehungsweise die vor der Abschaltung stehenden Kraftwerke zu nutzen, um das Angebot zu erhöhen und damit den Strompreis deutlich zu senken.

Müller fordern Strompreisdeckel

Rudolf Sagberger vom Bayerischen Müllerbund fordert, den Strompreis vom Gaspreis zu entkoppeln und den Strompreis zu deckeln. Andernfalls befürchtet er, werde es sehr, sehr eng für viele kleinere Mühlen und den Mittelstand im Allgemeinen.

Tatsächlich gibt es auch Mühlen, die derzeit noch günstigere Tarife haben oder große Betriebe, die über die Menge an Mehl, die sie produzieren, Preisvorteile haben – und damit bessere Überlebenschancen als viele kleinere Mühlen. Zumal die Zahl der Mühlen in Bayern noch vergleichsweise hoch ist und alle auch vor der Krise schon knapp kalkulieren musste.

Mühlenbetrieb einfach ruhen lassen – keine Option

Allergisch reagiert Müller Rudolf Sagberger auf den Vorschlag, den Betrieb einfach ruhen zu lassen. "Das geht überhaupt nicht", so Sagberger wörtlich. Wenn er drei Monate zusperre, seien die Angestellten und die Kunden weg, außerdem gebe es in einer Mühle dann auch Hygiene-Probleme. Sie müsse täglich laufen. Außerdem gebe es feste Verträge unter anderem mit den Bäckern. Und ein nicht unwesentliches Argument: Müller ist ein toller Beruf, den er auch in Zukunft gerne ausüben möchte.