Brose will Erneuerungsprogramm schneller umsetzen

Der Coburger Automobilzulieferer Brose rechnet für das laufende Jahr wegen der Corona-Krise mit einem Umsatzeinbruch von 25 Prozent. Die Erlöse werden nach Berechnungen des Unternehmens auf 4,4 Milliarden Euro zurückgehen, teilte Brose am Mittwoch in Coburg mit.

Automobilindustrie braucht Jahre, um sich zu erholen

Man gehe davon aus, dass die weltweite Automobilproduktion erst in zwei bis drei Jahren wieder auf dem Niveau von 2019 sei, heißt es in einer Mitteilung. Zudem wolle Brose das im vergangenen Jahr vorgestellte Erneuerungsprogramm "Future Brose" schneller umsetzten. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und die Innovationskraft zu stärken.

Brose will 2.000 Arbeitsplätze in Deutschland streichen

Im Rahmen des Programms investiere Brose in den neuen Standort für Antriebe in Serbien und Elektronik- und Softwarelösungen. Auch der angekündigte Abbau von insgesamt 2.000 Arbeitsstellen in Deutschland bis Ende des Jahres 2022 sei unumgänglich, um Brose nachhaltig wettbewerbsfähig zu machen.