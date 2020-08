Brose spricht mit Betriebsrat über Stellenabbau in Coburg

Die Konjunktur läuft schlecht. Das spürt vor allem die Automobilindustrie. Der Zulieferer Brose mit Sitz in Coburg führt derzeit Gespräche mit dem Betriebsrat. Das bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens am Mittwoch gegenüber dem BR. Weil das Unternehmen sparen müsse, gehe es bei den Verhandlungen auch um den Abbau von Arbeitsplätzen in Coburg.

Brose kann Zeitpunkt von Stellenabbau in Coburg nicht bestätigen

Nicht bestätigen konnte Brose, dass bereits zum 1. September Stellen gestrichen werden sollen, ebenso wenig die Zahl von 73 Arbeitsplätzen, die von Coburger Medien genannt wird. Erst wenn die Gespräche beendet sind, könne man einen Zeitpunkt nennen.

Brose will Stellenabbau in Coburg sozialverträglich durchführen

Den bereits 2019 angekündigten Abbau von Arbeitsplätzen am Stammsitz in Coburg will Brose sozialverträglich durchführen. Das Unternehmen biete ein freiwilliges Abfindungsprogramm an, aber auch die Weiterbeschäftigung von betroffenen Mitarbeitern in anderen Bereichen. Das Unternehmen bleibe bei der Zusage, am Standort in Coburg und an weiteren Produktionsstandorten in Deutschland bis 2024 keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen.

Brose muss mit Betriebsrat an jeweiligem Standort verhandeln

In Coburg beschäftigt Brose 3.200 Mitarbeiter, weltweit sind es 25.000. Weil es bei Brose keinen Gesamtbetriebsrat gibt, muss das Unternehmen mit den Betriebsräten an den jeweiligen Produktionsstellen Gespräche führen.