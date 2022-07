Brose-Nachfolge: Maximilian Stoschek wird Vater Michael ablösen

Der Coburger Automobilzulieferer Brose bereitet einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens vor. Wie das Familienunternehmen am Dienstag mitteilte, ist Maximilian Stoschek zum stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden gewählt worden. Es handelt sich um den Sohn des 74-jährigen Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, Michael Stoschek.

Sohn Maximilian soll auf Vater Michael Stoschek folgen

Laut Brose plant Maximilian Stoschek die Nachfolge seines Vaters als Vertreter der Eigentümer. Im Rahmen der jährlichen Brose-Sommersitzung wurde zudem beschlossen, das Personalabbauprogramm sofort zu beenden. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage wolle das Unternehmen Zuversicht signalisieren, heißt es in der Mitteilung. Dazu gehören auch die Freigabe von 200 Millionen Euro, die im zweiten Halbjahr 2022 unter anderem in laufende und neue Bauvorhaben an den Standorten Bamberg und Coburg investiert werden sollen.

Die Brose Gruppe erwartet im Jahr 2022 einen Umsatz in Höhe von sieben Milliarden Euro. Das sind rund zwei Millionen mehr als im Vorjahr.