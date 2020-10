Brose Bamberg verpflichtet Ex-NBA Spieler Devon Hall

Der Basketball-Bundesligist Brose Bamberg den 25-jährigen US-Amerikaner Devon Hall für die kommende Bundesliga-Saison verpflichtet. Das gab der Verein am Freitag und somit eine Woche vor dem geplanten Saisonstart am 06. November in einer Pressemitteilung bekannt.

Mit Dennis Schröder bei den Oklahoma City Thunder

Hall spielte zuletzt an der Seite von Nationalspieler Dennis Schröder in der NBA bei den Oklahoma City Thunder. "Er hat bei einem der besten defensiven Teams gespielt und bringt Führungsqualitäten mit", so Brose Trainer Johan Roijakkers über seinen Neuzugang. "Mit Devon bekommen wir einen spielmachenden Guard, der zugleich ein sehr guter Schütze ist", erklärt Roijakkers weiter. Hall selbst freue sich sehr drauf sein Können auch im europäischen Basketball unter Beweis stellen zu können.

"Mein Anspruch ist, immer zu gewinnen und das werde ich in jedem Spiel zeigen." Devon Hall

Gerry Blakes und Elias Lasisi verlassen Brose Bamberg

Der 1,96 Meter große Amerikaner tritt in Bamberg die Nachfolge von Gerry Blakes, dessen Vertrag momentan aufgelöst wird. Mit Elias Lasisi verlässt ein weiterer Spieler den Verein kurz vor dem Saisonstart.