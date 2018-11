Brose Bamberg konkretisiert Vorwürfe gegen Geschäftsführer Beyer

Nachdem Brose Bamberg am Mittwochabend in einer knappen Pressemitteilung erklärt hatte, sich wegen "finanzieller Unregelmäßigkeiten“ unverzüglich von ihrem Geschäftsführer Rolf Beyer zu trennen, konkretisiert die Pressestelle der Basketballer heute in einer weiteren Erklärung die Vorwürfe. Erst seit wenigen Tagen sei dem Aufsichtsrat bekannt, dass Ende 2018 wohl Mittel in Millionenhöhe fehlen werden, heißt es in einer Mitteilung.

Kein ausgeglichener Haushalt

Bereits in der vergangenen Saison habe es die Geschäftsführung der Bamberger Basketball GmbH trotz des höchsten Etats aller Vereine in der BBL nicht geschafft, zum Jahresende einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Nur durch finanzielle Unterstützung über das eigentliche Sponsoring hinaus haben die Brose-Gruppe und Aufsichtsratsvorsitzender Michael Stoschek den Fehlbetrag ausgeglichen, heißt es in der Mitteilung. Vor diesem Hintergrund sahen sich die Gesellschafter gezwungen, die Zusammenarbeit mit Rolf Beyer zu beenden, heißt es weiter .

„Ich habe mit Rolf Beyer über viele Jahre persönlich sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Umso mehr bedauere ich seine gravierenden Managementfehler, die uns zu diesen Konsequenzen gezwungen haben. Aufsichtsrat, neue Geschäftsführung und alle Mitarbeiter von Brose Bamberg sind fest entschlossen, die Erfolgsgeschichte des Bamberger Basketballs fortzuschreiben.“ Michael Stoschek

Arne Dirks übernimmt im Januar

Arne Dirks soll zum 1. Januar bei Brose Bamberg als Geschäftsführer einsteigen. Bis zum Dienstantritt von Arne Dirks wurde Niklas Beyes, Kaufmännischer Geschäftsführer der Brose Gruppe, zum Geschäftsführer bestellt.