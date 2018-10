Brose Bamberg ist Imageträger der Metropolregion Nürnberg

Vor knapp 6.000 Zuschauern erhielten die Basketballer von Brose Bamberg beim Heimspiel gegen Ludwigsburg das Label "Spitzensport Metropolregion Nürnberg". Überreicht wurde der Vereinsspitze die Auszeichnung von Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). Er ist der Ratsvorsitzende der Metropolregion. „Mit dem Label stärken wir den Zusammenhalt in der Metropolregion,“ so Starke.

Wertschätzung der Arbeit

Es sei eine Wertschätzung der Arbeit des Vereins, die in den vergangenen Jahren in die Metropolregion investiert wurde, so der Geschäftsführer der Bamberger Basketball GmbH, Rolf Beyer.

Wir sind gerne Botschafter des Metropolregion-Gedankens, dies hilft beiden Seiten. Rolf Beyer,Geschäftsführer der Bamberger Basketball GmbH

Voraussetzungen erfüllt

Voraussetzung für die Kür sind Kriterien wie etwa regelmäßig mehr als 3.000 Zuschauer aus der Metropolregion, nationale oder internationale Medienwirkung und sportlicher Erfolg.