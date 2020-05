Brose Bamberg begrüßt Basketball-Abschlussturnier in München

Die Entscheidung der Basketball-Bundesliga (BBL), das Abschlussturnier um die deutsche Meisterschaft Ende Juni in München stattfinden zu lassen, hat Brose Bamberg laut einer Mitteilung begrüßt. Das Finalturnier soll drei Wochen dauern.

Perfekte Organisation erwartet

Der Geschäftsführer der Bamberger, Arne Dirks, ist mit der Entscheidung der Liga-Bosse einverstanden:

"Ich bin sicher, Marko Pesic und sein Team werden alles dafür tun, dass das Finalturnier für alle Beteiligten perfekt organisiert sein wird." Arne Dirks, Geschäftsführer Brose Bamberg

Pesic, der Geschäftsführer der Bayern-Basketballer, steht nun also in der Pflicht. München hatte sich mit seiner Bewerbung um die Austragung des Turniers knapp durchgesetzt, heißt es aus der BBL-Zentrale in Köln. Auch Berlin, Bonn und Frankfurt wären gerne Gastgeber für die Meisterschaftsentscheidung gewesen.

Teilnahme am Finalturnier in München freiwillig

Ob die Saison tatsächlich fortgesetzt wird, ist nicht sicher. Die Behörden müssen dem Fortsetzungskonzept erst noch zustimmen. Für die Fortsetzung der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison hatten sich alle 17 Bundesligavereine ausgesprochen. Die Teilnahme an dem Finalturnier in München ist freiwillig.

Bayreuth und Würzburg nicht dabei

Anders als Brose Bamberg werden sich die beiden anderen fränkischen Bundesligisten, s.Oliver Würzburg und medi Bayreuth, nicht beteiligen. Sie nannten unter anderem finanzielle Gründe.