Bronze bei Mathe-Olympiade für Erlanger Schüler

Was für andere unlösbare Aufgaben sind, ist für einen Schüler des Ohm-Gymnasiums Erlangen eine Herausforderung: Philipp Siegert hat bei der Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO) eine Bronzemedaille "errechnet". In den vergangenen Tagen hat er sich im japanischen Chiba mit den besten Nachwuchs-Mathematikern aus rund 100 Ländern gemessen, teilt das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder "Bildung und Begabung" mit. Philipp Siegert war der einzige Teilnehmer aus Bayern.

Alle sechs deutschen Teilnehmer holen Medaillen

Auch die übrigen fünf deutschen Teilnehmer haben bei dem Wettbewerb jeweils eine Medaille gewonnen: Juri Kaganskiy (Berlin, 12. Klasse), Boldizsár Mann (Essen, 12. Klasse) und Paul Jakob Schmidt (Osterode, 12. Klasse) holten olympisches Silber. Bronzemedaillen gingen an Leonard Kottisch (Oldenburg, 11. Klasse), Florian Elbrandt (Hannover, 13. Klasse) und an Philipp Siegert.

"Mathematik ist eine Schlüsseldisziplin für den Wissenschaftsstandort Deutschland. Wir gratulieren unseren sechs IMO-Teilnehmern zu diesem erfreulichen Ergebnis und wünschen Ihnen einen guten Start in eine erfolgreiche mathematische Karriere." Patrick Bauermann, Leiter der Bundesweiten Mathematik-Wettbewerbe

Deutsches Team insgesamt auf Platz 20

In der Gesamtwertung belegte das deutsche Team damit den 20. Platz. Bestes Team war die Mannschaft aus der Volksrepublik China, vor den USA und Südkorea. In zwei Klausuren mussten die Mathe-Olympioniken "jeweils drei komplexe Aufgaben lösen, die das Schulniveau deutlich übersteigen", heißt es in der Mitteilung.

Die Internationalen Mathematik-Olympiade findet seit 1959 jährlich statt. Rund 700 junge Menschen nehmen daran teil. Deutschland ist mit seinen Schülerinnen und Schülerinnen seit 1977 dabei.

Sehr anspruchsvolles und langes Auswahlverfahren für IMO

Um bis zur IMO zu kommen, müssen Bewerberinnen und Bewerber in Deutschland ein forderndes Auswahlverfahren absolvieren: Die Schülerinnen und Schüler mussten zunächst beim Bundeswettbewerb Mathematik und der Mathematik-Olympiade in Deutschland überzeugen. Philipp Siegert hatte sich dabei zum Beispiel schon eine Goldmedaille gesichert.

Anschließen durchliefen die besten 16 deutschen Kandidatinnen und Kandidaten zwischen Januar und Juni eine Reihe von Vorbereitungsseminaren. In insgesamt sieben Klausuren mussten die Schüler in diesem Zeitraum ihre Olympiareife unter Beweis stellen.

Im kommenden Jahr wird Großbritannien die IMO 2024 ausrichten. Dann treffen sich die Nachwuchs-Mathematiker und -Mathematikerinnen in Bath.