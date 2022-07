Bronze bei der Zimmerer-EM für Benedikt Pfister aus Schwaben

Der Zimmerer Benedikt Pfister aus Wolfertschwenden im Landkreis Unterallgäu hat die Bronzemedaille bei der Zimmerer-Europameisterschaft in Köln gewonnen. Außerdem holte Pfister zusammen mit seinen beiden Teamkollegen Marco Schmidt aus Thalmässing und Philipp Kaiser (Baden-Württemberg) Gold in der Mannschaftswertung. Der 22-jährige Pfister, der aktuell die Techniker und Meisterschule in München besucht, zeigte bei dem dreitägigen Wettbewerb konstant eine souveräne Leistung.

22 Stunden lang messen, sägen und bauen

Er habe ein gutes Bauchgefühl gehabt, sagt Benedikt Pfister im Gespräch mit dem BR, aber es sei trotzdem eine riesige Überraschung gewesen. "Ich bin richtig glücklich." Um den Titel zu gewinnen, mussten Pfister und die anderen 15 Teilnehmer aus acht Nationen in 22 Stunden ein komplexes Dachstuhlmodell bauen. Dabei ging es um Präzision beim Messen, Sägen und Zusammenbauen. Für Pfister, dem es nach eigenen Angaben Spaß macht mit Holz zu arbeiten, weil es ein natürlicher Werkstoff ist, war die EM eine super Erfahrung, bei der er auch noch viele neue Leute kennengelernt habe. Gewonnen hat die Europameisterschaft der Zimmerer Marcel Bolego aus Italien. Zweiter wurde Pfisters Teamkollege Philipp Kaiser.