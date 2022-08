BRK will Fortsetzung des Zentrums für Rettungen im Grenzgebiet

Das Bayerische Rote Kreuz hofft, dass das Kompetenz- und Koordinierungszentrum für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst in Furth im Wald ab Jahresende 2022 von den Krankenkassen weiter finanziert wird. Dann läuft die bisherige Finanzierung über EU-Zuschüsse aus. Das Zentrum ist "ein Erfolgsprojekt, das dringend fortgesetzt werden muss", sagte BRK-Präsidentin Angelika Schorer am Montag bei ihrem Besuch des Zentrums in Furth im Wald.

Finanzierungszusage ist fraglich

Die Einrichtung, die mit zwei Vollzeitkräften läuft und im Further Feuerwehrhaus untergebracht ist, wurde 2019 als Modellprojekt begonnen und bisher über EU-Fördergelder finanziert. Das Modellprojekt und die damit verbundene Finanzierung laufen aber nun zum Jahresende endgültig aus. Wenn die Arbeit fortgeführt werden soll, müssen die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Darüber wird auch schon verhandelt. Aber bisher gibt es noch keine Finanzierungszusage der Kassen.

BRK: Zentrum vereinfacht Rettungen im Grenzgebiet

Die BRK-Präsidentin unterstrich bei dem Besuch in Furth im Wald nochmal, wie wichtig das Projekt für die Rettung von Verunglückten im gesamten bayerisch-tschechischen Grenzgebiet vom oberfränkischen Hof bis in den niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau ist. Diese Rettung lief früher ziemlich kompliziert ab, wenn man im jeweils anderen Staatsgebiet einen Unfall hatte oder plötzlich erkrankte. Verletzte wurden zum Beispiel an der Grenze vom deutschen in den tschechischen Krankenwagen umgelagert.

Zentrum entwickelte Software für schnellere Rettung

Hintergrund waren ungelöste rechtliche Fragen. Die wurden zwischenzeitlich durch einen Kooperationsvertrag zwischen Bayern und Tschechien geregelt. Viele weitere Alltagsfragen hat dann aber erst das Kompetenzzentrum in Furth im Wald gelöst. So wurde dort zum Beispiel eine spezielle Software entwickelt und hier auch täglich betreut. Sie erlaubt es Rettungsleitstellen auf beiden Seiten der Grenze. den jeweils nächstgelegenen Krankenwagen zu einem Verunglückten im Grenzgebiet zu schicken - in Echtzeit. Das bedeutet, dass im Notfall der Krankenwagen zum Unglücksort geschickt wird, der gerade in der Nähe unterwegs ist.

Grenzüberschreitende Rettung eines verirrten Mädchens

Außerdem organisiert das Zentrum zum Beispiel gemeinsame Übungen der Einsatzkräfte, sorgt für den regelmäßigen Austausch von Einsatzkonzepten und für Dolmetscher. Mitorganisiert hat das Further Zentrum auch die gemeinsamen großen Rettungseinsätze im Jahr 2021 im "Fall Julia", wo ein verirrtes Mädchen tagelang in den Wäldern im Grenzgebiet gesucht wurde, und bei einem großen Zugunglück im tschechischen Domažlice mit zahlreichen Verletzten.

BRK: Rettungen ohne Zentrum komplizierter

Sollte das Kompetenz-und Koordierungszentrum in Furth im Wald nicht mehr weiter finanziert werden, sieht das Bayerische Rote Kreuz die Gefahr, dass die grenzüberschreitende Rettung wieder komplizierter wird. Das Zentrum ist für acht bayerische Grenzlandkreise an der rund 360 Kilometer langen bayerisch-tschechischen Grenze zuständig.