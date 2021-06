BRK übernimmt "Licht der Hoffnung" auf dem Weg nach Solferino

Weil der traditionelle Fackellauf in Italien wegen der Corona-Pandemie nicht in der gewohnten Weise möglich ist, hat das Rote Kreuz in Deutschland einen eigenen Fackellauf gestartet, um an die Gründung seiner Organisation zu erinnern. Los gegangen war es bereits im Mai in Münster, und zwar genau am achten Mai, dem Weltrotkreuztag.

Am Freitag übergab das DRK schließlich in Baden-Württemberg die Fackel an der bayerischen Landesgrenze auf einer kleinen Brücke über die Iller bei Heimertingen im Landkreis Unterallgäu.

"Damit wollen wir das Licht der Hoffnung bis nach Solferino tragen." Michael Stemmler, BRK.

Stemmler begleitet die Abordnung mit verschiedenen Technik-Fahrzeugen des BRK, die die Fackel am Samstag nach Nürnberg trägt. Sie passiert auch Österreich und schließlich Italien. In knapp zwei Wochen, am 24. Juni, soll die Fackel als das "Licht der Hoffnung und Menschlichkeit" in Solferino ankommen.

Henry Dunant gab den Anstoß