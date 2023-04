BRK-Suchdienst fahndet immer noch nach Weltkriegs-Vermissten

Beispiel: Seniorin aus Unterfranken sucht ihren Vater

Ingeborg Persicke ist ein klassischer Fall: Die 84-jährige aus Ebern im Landkreis Haßberge sucht ihren Vater schon seit Jahrzehnten. Er gilt seit Kriegsende als vermisst. Im Alter von sechs Jahren hat sie ihn zum letzten Mal gesehen. Bis heute hat sie keine offizielle Mitteilung über seinen Tod erhalten. Als Ingeborg Persicke zehn Monate alt war, wurde ihr Vater einberufen. Seitdem kam er immer nur einmal im Jahr zu einem kurzen Familienurlaub nach Hause. Aktuell gibt es gibt lediglich die Vermutung, dass er vier Wochen vor Kriegsende in der Nähe von Kaliningrad umgekommen sein könnte.

Aufklärung über Todesumstände – Erfolgsquote ist hoch

In den allermeisten Fällen geht es darum, Informationslücken in der Familiengeschichte zu füllen, sagt Karina Hauck vom Roten Kreuz. Dass ein Vermisster aus dem Zweiten Weltkrieg noch lebendig gefunden wird, ist praktisch unmöglich. Aber: Es lohne sich, auch fast 80 Jahre nach Kriegsende noch eine Anfrage an den Suchdienst zu stellen, sagt sie. Die Erfolgsquote dank digitaler Technik und internationaler Kooperation ist sehr hoch. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt allerdings ein halbes Jahr bis zu einem Jahr.