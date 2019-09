BRK Regensburg erhält Bayerischen Gesundheits- und Pflegepreis

Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (CSU) hat am Dienstagabend in München den Bayerischen Gesundheits- und Pflegepreis verliehen. Ausgezeichnet wurden herausragende Projekte aus Regensburg, München und Erlangen.

Betreuung richtet sich nach Arbeitszeiten der Angehörigen

Unter anderem wurde der Kreisverband Regensburg des Bayerischen Roten Kreuzes für seine "Arbeitszeitadaptierte Tagespflege für Senioren" in Neutraubling (Lkr. Regensburg) ausgezeichnet. Für bis zu 60 Pflegebedürftige biete diese Tagespflege in der Oberpfalz eine Betreuung an, die sich an den wechselnden Arbeitszeiten der Angehörigen orientiere.

Diese müssten in den umliegenden Firmen häufig im Schichtdienst arbeiten, wie das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege mitteilte. Dabei befinde sich diese Tagespflege in unmittelbarer Nähe zu den Betrieben. Außerdem könnten Kunden der umliegenden Einzelhandelsbetriebe ihre pflegebedürftigen Angehörigen während des Einkaufs dort betreuen lassen.

"Mit dem Projekt 'Arbeitszeitadaptierte Tagespflege für Senioren' hat das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Regensburg, etwas geschaffen, das uns allen einleuchtet und das es trotzdem so gut wie gar nicht gibt: Sie bieten Tagespflege zu den Zeiten an, zu denen sie gebraucht wird. Mit ihrem Angebot haben sie offene Türen eingerannt: Die Tagespflege Neutraubling ist zu 97 Prozent ausgelastet." Gesundheitsministerin Melanie Huml

"Hochattraktives Angebot für Beschäftigte"

Gesundheitsministerin Huml fügte hinzu: "Wenn wir von einer Flexibilisierung der Arbeitswelt sprechen, ist meistens nur die Flexibilisierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemeint. Das BRK Regensburg hat diesen Gedanken konsequent weitergedacht und ein hochattraktives Angebot insbesondere für Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörigen geschaffen."

Der Bayerische Gesundheits- und Pflegepreis sei die höchste staatliche Auszeichnung in diesem Bereich, so Huml. Man brauche auch künftig kreative Ideen und Konzepte, um gesundheitliche und pflegerische Angebote zum Wohle aller gut zu organisieren. Das könne die Politik aber nicht alleine schaffen. Dafür brauche man auch die Innovationskraft der Menschen in Bayern.

Gesundheits- und Pflegepreis: 7.500 Euro Preisgeld

30 Projekte aus insgesamt 170 Nominierungen für den Bayerischen Gesundheits- und Pflegepreis kamen in die Endauswahl. Eine unabhängige Fachjury unter Vorsitz des Präsidenten der Bayerischen Landesärztekammer, Gerald Quitterer, wählte die drei Preisträger aus. Sie erhalten jeweils 7.500 Euro.