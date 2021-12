BRK-Präsidentin dankt vor Ort für Einsatz an heilig Abend

Ein Dank in Zeiten mit besonderer Herausforderungen. Die neue Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes besuchte heute Vormittag den Kreisverband Landsberg am Lech, um ihnen stellvertretend für alle Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzlern für ihren Einsatz während der Feiertage zu danken. Es war der erste Kreisverband, den die neue Präsidentin seit ihrer Ernennung Anfang Dezember besuchte.

Nicht nur Rettungsfahren an Heilig Abend

45 Rotkreuzler halten hier im Kreis Landsberg am Heiligen Abend die Stellung. Das BRK rückt heute nämlich nicht nur im Notfall aus – neben dem Rettungsdienst müssen während der Feiertage auch der Pflegedienst, die Leitstellen, Testzentren, Impfzentren, Fahrdienste oder etwa die Essensausgabe funktionieren.

Mitarbeiter Christian Haberkorn hat schon viele Heilig-Abend-Einsätze gemacht. Er sagt, oft seien diese Einsätze dramatischer als sonst, weil die Familien viel emotionaler seien, wenn ein Angehöriger ins Krankenhaus müsse. "Es gibt Dienste mit ein oder zwei Einsätzen, aber es gibt durchaus auch Heile Abende, wo man durchfährt und einen Einsatz nach dem anderen hat."

Zwei Pandemiejahre ohne Verschnaufpause

Den Diensthabenden brachte die Präsidentin Körbe mit Snacks, Süßigkeiten, Kaffee und anderen Leckereien. Mit einem "herzlichen Vergelt’s Gott an sie alle" bedankte sie sich bei der Übergabe. Gleichzeitig machte Schorer darauf aufmerksam, dass das Bayerische Rote Kreuz zwei Pandemiejahre ohne Verschnaufpause hinter sich hat. Herausfordernd seien vor allem die Covid-Verlegungsfahren in den einzelnen Regionen gewesen sowie die Hochwasserereignisse in Bayern und dem Ahrtal.

"Wir sind dankbar, dass die Helferinnen und Helfer nach wie vor noch bereit sind zu helfen", betonte Schorer. Der Geschäftsführer des BRK in Landsberg am Lech, Andreas Lehner, sagte, so viele Einsatzfahrten wie in dieser aktuellen 4. Welle habe man in keiner Welle zuvor gehabt. Denn inzwischen müssten die Rotkreuzler zunehmend auch bei Hausärzten aushelfen.

BRK findet immer weniger junge Ehrenamtliche

Hinzu kommt, dass das BRK ohnehin mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hat. Seit dem Wegfall des Zivildienstes vor zehn Jahren, würde man immer weniger junge Leute finden, die sich ehrenamtlich für die Wohlfahrts- und Hilfsorganisationsbranche zu engagieren, sorgt sich der Landsberger-Chef Andreas Lehner, der selbst seit seinem Zivildienst beim BRK ist. "Ich würde mir wünschen, dass es verpflichtendes soziales Jahr für alle in Deutschland gibt."

Denn auch die Pflege hat mit Personalmangel zu kämpfen. Immer weniger würden inzwischen in der Altenpflege arbeiten wollen, gleichzeitig gebe es aber immer mehr zu pflegende Menschen. Die Landberger Pflegedienstleiterin erzählt, sie müsse inzwischen ihre Mitarbeiter überzeugen und überreden, nicht zu kündigen, weil die Arbeit nicht zuletzt durch Corona so zugenommen habe.

Mitarbeiter Christian Haberkorn wünscht sich für das Landsberger Team und alle anderen Rotkreuzler, dass die Pandemie möglichst schnell ein Ende findet. "Es ist mit den Schutzausrüstungen oder den Belastungen in den Einsätzen eine sehr anstrengende Zeit für uns."

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht's zur Anmeldung!