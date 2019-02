BRK-Präsident Theo Zellner wird 70

Der Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes, Theo Zellner aus Bad Kötzting, feiert am Freitag seinen 70. Geburtstag. Zellner steht seit fünf Jahren an der Spitze des Verbandes mit seinen fast eine Million Mitgliedern. Der CSU-Politiker war zuvor 14 Jahre lang Landrat des Landkreises Cham. Zehn Jahre lang fungierte er gleichzeitig als Präsident des Bayerischen Landkreistages.

2010 trat Zellner als Landrat ab

2010 beendete Zellner seine politische Karriere, um auf den gutdotierten Präsidentenposten beim Bayerischen Sparkassenverband zu wechseln.

Zellner hatte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Ehrenämter inne. Unter anderem war er als Chef des Trägervereins an der Organisation des Deutschen Katholikentags 2015 in Regensburg beteiligt.

Seine größte Herausforderung als BRK-Präsident hatte Zellner im Jahr 2015, als Zehntausende Flüchtlinge in Bayern ankamen. Zellner warnte damals vor einer Überlastung der vielen freiwilligen Helfer.