BRK Motorradstreife: Schnelle Lebensretter auf zwei Rädern

Die Wache des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Sonthofen: Hier beginnen die Patrouillen der fünf Männer von der BRK Motorradstreife Oberallgäu. Vor jeder Fahrt muss die medizinische Ausrüstung der Maschine gecheckt werden. Mit dabei unter anderem Medikamente, Infusionen, ein Defibrillator. Aber auch kleine Teddybären und Getränke für gestrandete Familien mit Kindern sind an Bord.

Motorradstreife hat enormen Zeitvorteil

"Wir können an Staus ganz problemlos vorbei, durch Rettungsgassen, die noch nicht gebildet sind", sagt Rettungssanitäter Christoph Ackermann. Bis zu fünf Minuten schneller als der Rettungswagen kann die Motorradstreife am Einsatzort sein. Zeit, die über Leben und Tod entscheiden kann.

Schon zwei Mal in diesem Jahr konnte die BRK-Motorradstreife Unfallopfer wiederbeleben, noch bevor der Notarzt eintraf. Jetzt in der Reisezeit ist aber die Betreuung von liegen gebliebenen Fahrzeugen eine der Hauptaufgaben der Männer. Sie patrouillieren im gesamten Allgäu, an Wochenenden und Feiertagen.

Betreuung von Pannenfahrzeugen wichtige Aufgabe in Ferienzeit

So ist an einem späten Freitagnachmittag Anfang August eine Familie mit ihrem Wohnmobil auf der A7 bei Nesselwang liegen geblieben. Reifenpanne! Christoph Ackermann ist mit dem Einsatzmotorrad unterwegs. Mehrere Hundert Meter vor dem Pannenfahrzeug parkt er seine Maschine auf dem Seitenstreifen und schaltet das Blaulicht ein, um andere Autofahrer zu warnen. Das Wohnmobil gehört einer Familie mit zwei Kindern aus Essen. Und die ist froh, dass Ackermann zur Stelle ist. Der Rettungssanitäter legt mit Hand an beim Reifenwechsel. Knapp eine Stunde später kann die Familie ihre Heimreise ins Rheinland fortsetzen.

Immer wieder neue Herausforderungen

Der nächste Einsatz lässt nicht lange auf sich warten. Nur wenige Kilometer weiter steckt eine Familie aus den Niederlanden fest. Hier wartet eine andere Herausforderung für den Mann von der BRK-Motorradstreife Oberallgäu, denn schnell wird klar: Das kaputte Auto der Familie kann am selben Tag nicht mehr repariert werden.

Also versucht Christoph Ackermann eine Übernachtungsmöglichkeit für die fünfköpfige Familie zu finden und das mitten in der Ferienzeit. Nach mehreren erfolglosen Telefonaten hat er schließlich eine Unterkunft gefunden, und die ist sogar ganz in der Nähe. Bis dahin begleitet er die Familie mit seinem Motorrad, die wegen des Schadens nur noch langsam mit dem Auto fahren kann. "Ein tolles Gefühl helfen zu können", sagt Christoph Ackermann.