BRK-Kräfte vom Einsatz zurück: "Erschreckende Lage" belastend

Sie hätten Menschen angetroffen, die mit bloßen Händen versuchten, sich gegenseitig zu helfen und fast kein Wasser mehr hatten. Mit diesen drastischen Worten schildert Maximilian Türk vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in Kulmbach in der BR24 Rundschau, was die oberfränkischen Rettungs- und Hilfskräfte in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen (NRW) erlebten. Der Kulmbacher BRK-Mann sprach auch die psychische Belastung für die Hilfskräfte an.

BRK-Kräfte organisieren medizinische Versorgung

Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in der vergangenen Woche sind Helferinnen und Helfer aus Oberfranken von ihrem Einsatz seit Donnerstagabend zurückgekehrt. Maximilian Türk vom BRK in Kulmbach hatte als sogenannter Kontingentführer von Montag bis und Donnerstag zusammen mit einem Kontingentarzt die Einsätze von etwa 160 oberfränkischen Hilfskräften in Bad Neuenahr und in acht Ortschaften im stark betroffenen Ahrtal in Rheinland-Pfalz organisiert. Dort waren die Kräfte für die medizinische Versorgung und als Ansprechpartner für die betroffenen Menschen eingesetzt.

BRK-Kräfte bauen Verpflegungsstation auf

In Bad Neuenahr bauten sie eine Verpflegungsstation auf, die pro Tag 5.000 warme Mahlzeiten für Betroffene und Einsatzkräfte zubereitet. In den betroffenen Gebieten habe man Menschen angetroffen, die mit bloßen Händen versucht hätten sich gegenseitig zu helfen und fast kein Wasser mehr hatten. Die Lage sei sehr erschreckend gewesen, so BRK-Kontingentführer Türk. Die Hilfskräfte seien in den 72 Stunden jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Einsatz gewesen.

BRK-Kräfte sehen viel Elend, aber auch große Hilfsbereitschaft

Neben den physischen seien die psychischen Anstrengungen besonders hoch. Man wisse nicht, was in Häusern und unter Schuttbergen auf die Einsatzkräfte warte. Die Situation sei für die Helfer sehr belastend. In den Gebieten habe man großes Elend und Leid erfahren, aber auch sehr viel Hilfsbereitschaft und Unterstützung. In den Unterkünften der Hilfskräfte haben Spezialisten dabei geholfen, mit dem Erlebten umzugehen.

Belastende Eindrücke benötigen Aufarbeitung

Nach der Rückkehr nach Oberfranken hätten zudem in jedem Landeskreis in Oberfranken Helfer bereitgestanden, die in Gesprächen direkt mit der Aufarbeitung der Erlebnisse begonnen hätten, so Türk weiter. Der Einsatz sei eine sehr große Herausforderung gewesen, im Team gelinge es aber gut, das zu bewältigen, die Zahnrädchen griffen ineinander und das Gelernte werde angewendet.

BRK-Kräfte aus Oberfranken starten wieder in den Einsatz

Am kommenden Dienstag wird Kontingentführer Maximilian Türk wieder mit Einsatzkräften aus ganz Oberfranken in das Katastrophengebiet fahren.