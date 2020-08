BRK fordert von Eurofins Strategie für kommendes Wochenende

Eurofins betreibt die Corona-Teststationen an den bayerischen Autobahnen. Wegen personeller Engpässe und des hohen Andrangs mussten Ehrenamtliche am Wochenende an der A3 bei Passau und an der A8 im Chiemgau einspringen, in Passau in der Nacht auf Samstag sogar zeitweise alleine den Betrieb aufrechterhalten. Das Bayerische Rote Kreuz fordert deshalb von dem privaten Dienstleister Eurofins, dass sich die Firma besser auf das kommende Wochenende vorbereitet.

BRK-Specher: Ehrenamtliche sollen nicht wieder ad hoc einspringen

Es sei nicht Aufgabe der Ehrenamtlichen, für ein kommerzielles Unternehmen einzuspringen, sagt Sohrab Taheri, Sprecher vom BRK. "Auch nächstes Wochenende werden Menschen nach Bayern zurückreisen, beziehungsweise durch Bayern durchreisen. Dafür braucht es einen Plan. Der muss von Eurofins kommen, um zu vermeiden, dass wieder ehrenamtliche Einheiten ad hoc alarmiert werden und den kommerziellen Dienstleister unterstützen müssen."

BRK- Einsatz bis Sonntagabend

Taheri zeigt sich erleichtert, dass die Ehrenamtlichen bayerischer Hilfsorganisationen zumindest wie geplant gestern Abend ihren Einsatz beenden konnten. An der A3 bei Passau haben die Ehrenamtlichen bis 20 Uhr unterstützt, an der A8 Hochfelln-Nord bis etwa 22 Uhr. Seitdem übernimmt Eurofins wieder allein den Betrieb.

Wartezeiten von fünf Stunden auf 30 Minuten reduziert

Nachdem Kroatien zum Risiko-Gebiet erklärt worden war, machten sich am Wochenende Tausende Urlauber auf den Weg zurück nach Deutschland und ließen sich an den Teststationen der Autobahnen abstreichen. Der Andrang überstieg die Testkapazitäten der Firma Eurofins. Durch das Einspringen der Ehrenamtlichen konnten zusätzliche Testzelte aufgemacht werden. Wartezeiten für Reiserückkehrer wurden laut Taheri von drei bis fünf Stunden auf etwa 30 Minuten reduziert. Wie das BRK mitteilt, haben von Freitag- bis Sonntagabend an den beiden Testzentren allein die Ehrenamtlichen knapp 10.000 Corona-Tests gemacht.