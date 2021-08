vor etwa einer Stunde

BRK beendet Katastrophenschutz-Einsatz in Rheinland-Pfalz

Das Bayerische Rote Kreuz hat seinen Katastrophenschutz-Einsatz in Rheinland-Pfalz beendet. 1.800 Helferinnen und Helfer aus ganz Bayern haben in den vergangenen Wochen rund 130.000 Einsatzstunden in den vom Hochwasser verwüsteten Gebieten geleistet.