BRK baut ein Hospiz am Brombachsee

Der Rother Landrat Herbert Eckstein (SPD) ist sichtlich bewegt, als er bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag in Weißenburg über das Thema Hospiz spricht. Er habe auch im privaten Umfeld erlebt, wie wichtig die Arbeit in einer solchen Einrichtung ist. Dort würde den Menschen das Gehen von dieser Welt erleichtert, ist Eckstein überzeugt. "Wir hoffen, dass wir viele Menschen unterstützen können mit diesem neuen Haus. Bei ihren letzten Schritten im Leben", sagt Eckstein.

Landrat Westphal: Hospiz ist ein wichtiger Baustein

Die beiden Landkreise seien in der Hospizarbeit bereits gut aufgestellt, ist Manuel Westphal (CSU), Landrat Weißenburg-Gunzenhausen, überzeugt. Sterbende Menschen würden derzeit von den Hospizvereinen in den Landkreisen Roth und Weißenburg-Gunzenhausen, auf der Palliativstation an der Kreisklinik Roth sowie durch den Palliativmedizinischen Dienst im Klinikum Altmühfranken und durch die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung betreut. Aber: "Dieser eine Baustein eines stationären Hospizes hat uns immer gefehlt und ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig", sagt Westphal.

Grundstück mit Blick auf den Brombachsee

Seit vielen Jahren kämpfen die beiden Landkreise Roth und Weißenburg-Gunzenhausen gemeinsam für ein Hospiz in der Region. Nun stehen bei dem Projekt alle Zeichen auf grün. Der Gemeinderat von Pleinfeld hat am Donnerstag (23.03.23) die Genehmigung erteilt, das entsprechende rund 5.000 Quadratmeter große Grundstück am Brombachsee auf Erbpachtbasis abzugeben. "Es war von Anfang an klar: Das machen wir", berichtet Astrid Weiße, dritte Bürgermeisterin von Pleinfeld.

Hospiz-Neubau für rund zehn Millionen Euro

Als Träger für das Hospiz tritt der Kreisverband Südfranken des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) auf. Zusammen mit den beiden Hospizvereinen der Landkreise Roth und Weißenburg-Gunzenhausen soll das Hospiz dann in einer gemeinnützigen GmbH betrieben werden, erklärt Peter Gallenmüller, Vorsitzender des BRK Kreisverbands Südfranken. Das Haus bekommt acht Betten und weitere vier für Angehörige der Sterbenden. Die Kosten für das Hospiz schätzt Gallenmüller auf rund zehn Millionen Euro.

Stationäres Hospiz bedeutet finanzielles Defizit

Einen Träger zu finden, sei nicht so einfach gewesen, berichten die Verantwortlichen. Denn der Betrieb des Hospizes beschert dem BRK-Kreisverband Südfranken ein Defizit. Die Betriebskosten werden nur zu 95 Prozent von den Krankenkassen gedeckt. Die restlichen fünf Prozent muss der Verband selbst aufbringen, sagt Peter Gallenmüller vom BRK. Er hofft, die restlichen fünf Prozent über Spenden finanzieren zu können. "Wir verstehen das als grundelementar: die Arbeit für die Menschen. Wir tun das für die Menschlichkeit", sagt der BRK-Mann.

Lange Wartezeiten für Hospizplätze

Bereits vor rund sieben Jahren haben die beiden Landkreise die Hospizinitiative des Hospiz- und Palliativnetzwerks Südfranken (HPVN) gegründet. Diese sollte die ambulante und stationäre Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen in der Region analysieren. Der Koordinator des HPNV, Günther Wittmann, ist am Landratsamt Roth für die "Gesundheitsregion plus" zuständig und hat sich in den vergangenen Jahren für das neue Hospiz am Brombachsee eingesetzt. Die nächsten Einrichtungen seien in Nürnberg oder Ingolstadt, erklärt Wittmann. Diese hätten allerdings zu wenig Platz. Es gebe Wartezeiten von bis zu sechs Wochen, so Wittmann. Das würden viele der Patientinnen und Patienten schlicht in nicht überleben.

Baustart noch unklar

Kommende Woche beginne nun die bauliche und wirtschaftliche Detailplanung des Hospizes, erklären die Verantwortlichen. Wann mit dem Bau des Hospizes begonnen werden kann, ist noch unklar. "Ich denke, in drei Jahren sind wir viel weiter", sagt der Rainer Braun, Geschäftsführer des BRK-Kreisverband Südfranken. Das hänge allerdings auch von der Genehmigung der Kostenträger, also der Krankenkassen, ab. In Bayern gibt es derzeit 23 Hospize für Erwachsene. Die bieten insgesamt 253 stationäre Betten an.