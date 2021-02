Britische Variante: Virus-Mutante im Landkreis Hof identifiziert

Die in den vergangenen Tagen im Landkreis Hof aufgetretene Virus-Mutante ist nach einer Untersuchung eines Speziallabors jetzt identifiziert: Bei den bisherigen Fällen handelt es sich um die britische Coronavirus-Mutation. Das hat das Landratsamt Hof mitgeteilt.

Acht Fälle von Virus-Varianten bei Alukon

Aufgrund des Verdachts auf eine Mutation bei Mitarbeitern wurde bei der Firma Alukon aus Konradsreuth im Landkreis Hof ein Reihentest durchgeführt. Dessen Ergebnisse liegen nun ebenfalls vor. Dabei sind zehn weitere Personen identifiziert worden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Bei acht Fällen davon handelt es sich um eine Virus-Variante, die jetzt noch weiter untersucht wird.

Alukon, ein Hersteller von Rollläden und Rolltoren, hatte vergangenen Mittwoch die Produktion stillgelegt, nachdem bei Angehörigen eines Mitarbeiters mutierte Viren diagnostiziert worden waren. Danach wurde ein Großteil der 450 Mitarbeiter des Unternehmens getestet.

Mehr Corona-Testmöglichkeiten für den Landkreis Hof

Der Landkreis Hof hatte darüber hinaus eine generelle Test-Offensive angekündigt. "Aktuell finden bei einer Großzahl von Betrieben in Stadt und Landkreis Hof umfangreiche Testungen statt, um weitere Corona-Fälle möglichst frühzeitig zu erkennen", so eine Sprecherin des Landkreises. In zwei Tagen sollen weitere Schnelltest-Stationen in Naila, Münchberg, Oberkotzau und Rehau öffnen, die der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Den Unternehmen in und um Hof wurden Schnelltests gestellt, um ihre Belegschaft in regelmäßigen Abständen auf das Virus hin zu testen.

Die 7-Tages-Inzidenzwerte liegen laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) derzeit (Stand: 02.02.21, 08.00 Uhr) im Landkreis Hof bei 284 und in der Stadt Hof bei 223.