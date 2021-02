Britische Corona-Mutation in Behinderten-Einrichtung Eisingen

Es ist die zweite Coronavirus-Mutation, die in Unterfranken aufgetreten ist: Erst waren mehrere Saisonarbeiter eines Weinguts in Iphofen im Landkreis Kitzingen betroffen, jetzt eine Behinderten-Einrichtung in Eisingen im Landkreis Würzburg. Bei dem Corona-Ausbruch im St. Josefs-Stift in Eisingen wurde laut Gesundheitsamt die Mutation festgestellt, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde. Ob es sich bei der infizierten Person um einen Bewohner oder einen Mitarbeiter handelt, dazu konnte das Landratsamt Würzburg keine Angaben machen.

Landesamt für Gesundheit konnte Mutation feststellen

Das Gesundheitsamt hat mehrere positive Proben an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen geschickt. Bei einer der Proben ist jetzt die Virus-Mutation festgestellt worden. "Da haben wir den Hinweis, dass diese Variante aus Großbritannien dabei ist", so Joachim Löw, der Leiter des Gesundheitsamts. Es könnte sein, dass noch weitere Menschen mit der Mutation infiziert sind.

65 Menschen in Behinderten-Einrichtung positiv getestet

In der Einrichtung in Eisingen sind inzwischen 65 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 32 davon sind Bewohner, 30 sind Mitarbeiter und drei sind externe Beschäftigte der Eisinger Werkstätte. Dabei handelt es sich um Menschen mit Behinderung, die in der Werkstätte arbeiten, aber nicht im St. Josefs-Stift wohnen, so Pressesprecherin Melissa Hager.

Drei Bewohner oder Bewohnerinnen sind aktuell stationär im Krankenhaus in Behandlung. "Wir sind in Gedanken bei ihnen und allen Infizierten und hoffen inständig auf ihre schnelle Genesung", so Hager weiter. Für Donnerstag sind weitere Reihentests unter allen Bewohnern und Mitarbeitern geplant. Mit den Ergebnissen ist am Wochenende zu rechnen.

Corona-Variante unterfrankenweit erstmals in Iphofen aufgetreten

In Iphofen im Landkreis Kitzingen ist ebenfalls die britische Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Am 1. Februar hatte das Landratsamt Kitzingen davon berichtet. Hier wurde die Variante des Erregers bei drei Saisonarbeitern eines Weinguts nachgewiesen. Die Männer kommen aus Rumänien und sind in Quarantäne. Laut Landratsamt haben die Betroffenen keine oder nur leichte Symptome wie Geschmacksverlust.