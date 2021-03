Britische Corona-Mutation breitet sich in München aus

Die britische Variante des Coronavirus breitet sich in der Landeshauptstadt München weiter aus. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Seit dem 5. Februar wurden in München demnach 3.527 neue Corona-Infektionen gemeldet. Für 2.366 von ihnen gibt es ein vPCR-Testergebnis. Bei knapp der Hälfte dieser getesteten Fälle steht inzwischen fest: Es handelt sich um die britische Virusvariante B.1.1.7. Konkret wurden 1.121 Fälle als britische Variante bestätigt, so die Stadt. Ein Fall wurde zudem als südafrikanische Variante (B.1.351) bestätigt, ein weiterer Fall als brasilianische Variante (P.1).

7-Tage-Inzidenz in München bei knapp 65

Zur Bestimmung der südafrikanischen und der brasilianischen Variante muss eine Genomsequenzierung durchgeführt werden, zum Nachweis der britischen Variante ist der vPCR-Test ausreichend. Die 7-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unterdessen aktuell bei 64,61.