Brite nach Wiesnbesuch niedergestochen

Ein 41-jähriger Brite ist am Samstagabend in München niedergestochen worden. Nach Angaben der Polizei war er mit zwei Begleitern am Nachmittag auf dem Oktoberfest gewesen. Bei dem Angriff in der Nähe seiner Unterkunft in der Ackermannstraße in Westschwabing war er aber alleine unterwegs. Er konnte nach dem Übergriff einen der Begleiter telefonisch erreichen, der dann wohl den Notruf absetzte, so die Polizei.

Notoperation in der Nacht

Der schwer verletzte 41-Jährige musste notoperiert werden. Eine akute Lebensgefahr besteht laut Polizei aktuell nicht mehr. Aufgrund der Verletzungen ist das Opfer bislang nicht vernehmungsfähig.

Mordkommission ermittelt

Die Mordkommission München hat die Ermittlungen übernommen und geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungs- und Absuch-Maßnahmen durchgeführt. Auch ein Polizeihund war im Einsatz.

Polizei sucht Zeugen

Konkrete Hinweise auf einen oder mehrere Täter oder das verwendete Tatmittel ergaben sich bislang aber noch nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.