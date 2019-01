Brisanter Stoff: "Resl von Konnersreuth" wird zum Theaterstück

Ihren Namen kennt jeder in Bayern, wenn nicht sogar weltweit: Therese Neumann, die "Resl von Konnersreuth". Seit fast genau 14 Jahren läuft das Seligsprechungsverfahren für die Frau, die angeblich jeden Freitag das Karfreitagsleiden erlebte, mit Blutmalen an Händen und Kopf. Jahrelang soll die Bauernmagd die Passion Christi in Visionen durchlebt und sich auch nur von Hostien ernährt haben. Ein brisanter Stoff, der nach wie vor polarisiert und auch elektrisiert. Das Landestheater Oberpfalz wagt sich nun daran und bringt ein Theaterstück über die Resl auf die Bühne. Geschrieben hat es der Oberpfälzer Autor und Schriftsteller Bernhard Setzwein.

Menschen vor Ort sind skeptisch

Am Mittwoch haben Autor und Regisseur ihre Pläne in Konnersreuth (Lkr. Tirschenreuth) vorgestellt, dabei sind sie auf großes Skepsis gestoßen. Denn die Menschen hier haben die Ereignisse rund um Therese Neumann erlebt. Sie berufen sich immer wieder darauf und wollen auf keinen Fall, dass "ihre Resl" in einem schlechten Licht dargestellt wird. Doch Autor Setzwein ist bekannt dafür, dass er akribisch recherchiert. Die Rahmenhandlung klingt vielleicht fiktional, ist aber tatsächlich historisch belegt. Denn Ende der 20er-Jahre sollte ein Stummfilm über die Resl gedreht werden, mit einer Schauspielerin aus Hollywood, die in ihrer Autobiografie auch beschreibt, wie sie in Konnersreuth war und Therese Neumann getroffen hat. Der berühmte Regisseur Max Reinhardt sollte zusammen mit Hugo von Hoffmannsthal den Stummfilm machen. In dem Stück kommt das Filmteam aus Amerika nach Konnersreuth. Die "Resl" selbst wird dabei nicht auftreten auf der Bühne, versichert Bernhard Setzwein.

Zuschauer sollen zum Nachdenken angeregt werden

Das Stück will sich auf keine Seite schlagen, keine Antwort geben auf die Gretchenfrage, die doch alle beschäftigt: glaubt man an die Phänomene oder nicht. Das Theaterstück soll die Zuschauer zum Nachdenken anregen und auch eine Chance sein, sagt der Autor.

Weil er seine Ansichten und Vorstellungen plausibel vorgetragen hat, waren danach die Bedenken der Konnersreuther zumindest etwas gelindert. Nach einer lebendigen Diskussion gab es sogar Applaus aus dem Publikum. Die meisten sind auch froh darüber, dass die Theatermacher den Stoff aufgreifen. Kommende Woche starten die Proben, Uraufführung von "Resl Unser" ist in der Regionalbibliothek in Weiden am 14. März.