Bringen Virenfilter im Bus die Wende im öffentlichen Nahverkehr?

Von außen sehen die neuen Neu-Ulmer Stadtbusse eigentlich relativ normal aus - doch im Inneren steckt ausgefeilte Technik. "Sie haben serienmäßig Virenfilter eingebaut", sagt Sandra Schnarrenberger vom Busunternehmen Gairing. Sie hofft, den Menschen ihre Bedenken nehmen zu können, denn seit Beginn der Pandemie ist ein Teil der Fahrgäste ausgeblieben. Aus Sorge vor Corona meiden sie öffentliche Verkehrsmittel.

Virenfilter soll für bedenkenloses Busfahren sorgen

Doch der Virenfilter könnte nun die Wende bringen. "Er holt 99 Prozent der Aerosole aus der Luft, der bisherige schafft nicht einmal die Hälfte“, sagt Alexander Zaiser. Der Entwicklungsingenieur von EvoBus hält ein mehrlagiges Papiervlies in seinen Händen. Es hat Dutzende Lamellen sowie eine blaue Oberfläche.

Studie der TU Berlin zeigt Wirksamkeit

Kommt das Virus mit der Beschichtung aus Fruchtsäure in Kontakt, wird seine Hülle zerstört. Wer all das für Werbeversprechen hält, täuscht sich - die TU Berlin kommt in einer Studie zu diesen Ergebnissen. Draußen an den Bussen informiert ein kleiner Aufkleber über die "Aktivfilter-Technik".

Die Entwicklung des neuen Systems war nicht einfach, sagt Produktmanager Jürgen Hippin. Der höhere Widerstand der Filter habe zunächst den Durchzug gebremst, der dafür sorgt, dass die Luft alle zwei bis drei Minuten komplett ausgetauscht wird. Im Bus sei deshalb die Infektionsgefahr generell deutlich geringer als in anderen geschlossenen Räumen, betont Entwicklungsingenieur Zaiser.

Fahrgäste befürworten Virenfilter

Aber fühlen sich die Fahrgäste damit auch wirklich sicherer? "Also ich finde das toll, das sollte man auch in den Schulen einführen", sagt eine ältere Dame, die im Neu-Ulmer Stadtbus unterwegs ist. Eine andere Frau, die eine Reihe dahinter sitzt, pflichtet ihr bei. Ganz ohne Maske im Bus geht trotzdem nicht, schließlich könnte ein Fahrgast den anderen anhusten.

Busse nachrüsten mit dem Virenfilter

Seit Januar liefert das Unternehmen EvoBus seine Fahrzeuge nun serienmäßig mit Virenfiltern aus. Die sind nur unwesentlich teurer als die bisherigen Modelle, doch sie bieten eben wesentlich mehr Schutz. "Wir wollen die Entwicklung nicht für uns behalten, sondern auch anderen Herstellern zugänglich machen", betont Hippin.

Sogar ältere Busse lassen sich damit nachrüsten. "In den nächsten Wochen kommen bei uns auch die Bestandsfahrzeuge an die Reihe“, sagt Busunternehmerin Sandra Schnarrenberger. Und vielleicht kommen mit dem Filter ja auch viele Kunden wieder in den öffentlichen Nahverkehr zurück.