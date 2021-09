Briefwahl: Die Reise des ausgefüllten Wahlbriefs

Fast jeder dritte Wähler und jede dritte Wählerin stimmte bei der Wahl 2017 per Brief ab. In diesem Jahr dürften es pandemiebedingt noch einmal mehr werden. Mit der vermehrten Anzahl an Briefwählern, steigt aber zugleich auch das Misstrauen. Verschwörungstheorien im Netz mehren sich, es wird Stimmung gegen die Briefwahl gemacht – Briefwahl sei ein Einfallstor für Wahlbetrug, so die Behauptungen.

BR-Korrespondentin Sarah Beham hat den Faktencheck gemacht, die Stationen ihres Wahlbriefs begleitet und sich mit ihren Unterlagen auf die Reise begeben.

1. Station: Briefkasten – Wie sicher ist Briefwahl per Post?

Jeder, der sich für die Briefwahl entscheidet, kann den Brief einfach in Briefkästen einwerfen. Nur Postboten haben einen Schlüssel – jeden Tag leeren sie die Briefkästen. Dann geht es für die Briefwahlunterlagen aus Deggendorf weiter ins Verteilzentrum nach Straubing. Hier werden die Briefe sortiert, bevor sie wieder nach Deggendorf geliefert werden.

Stellt sich die Frage: Wie sicher ist die Briefwahl per Post? Simon Godec ist Zustellstützpunktleiter der Deutschen Post in Deggendorf. Er meint: "Sicherer kann es nicht sein. Wir als Deutsche Post machen das Geschäft seit 500 Jahren – Briefe sortieren und zustellen, das ist unser Kerngeschäft."

Sichergestellt wird die Briefwahl mit Standards bei Prozessen und der Mitarbeiterauswahl, so Godec. Jeder Brief läuft durch die Sortiermaschine. Wenn die Wahlbriefe bei der Gemeinde zugestellt werden, wird das mit Erfassungslisten festgehalten – hier bestätigt die Gemeinde, wie viele Sendungen zugestellt wurden. So wird gewährleistet, dass jeder Brief, der von der Gemeinde oder den Bürgern versendet wurde, von der Deutschen Post zugestellt wird. Außerdem unterliegen alle Mitarbeiter der Deutschen Post dem Postgeheimnis.