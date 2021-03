Briefwahl-Boom bringt Nürnberger Wahlamt ins Schwitzen

Noch herrscht Ruhe in den Räumen des Nürnberger Wahlamts. Auch wenn die Wahlkabinen schon bereitstehen. Hier können die Briefwähler abstimmen, wenn sie ihre Unterlagen abholen. Doch noch ist es nicht so weit. Noch geht es darum, die Organisation der Wahl zu organisieren. Und das bringt die Mitarbeiter ins Schwitzen. Denn in der Pandemie ist vieles anders, was die Vorbereitungen kompliziert macht.

Bis zu 180.000 Briefwähler in Nürnberg erwartet

Die große Herausforderung ist der Briefwahlboom, den Wahlamts-Leiter Wolf Schäfer erwartet. Die Zahl der Menschen, die in Nürnberg per Brief abstimmt, wird sich wohl verdoppeln. Schäfer geht von 160.000 bis 180.000 Briefwahlstimmen aus. "Wir müssen damit rechnen, dass etwa 60 Prozent, wenn nicht mehr, der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgeben", sagt er.

Briefwahl-Boom: Es darf zu keinen Engpässen kommen

Und diese Briefwahlunterlagen müssen alle gedruckt, eingetütet und verschickt werden. Eine logistische Herausforderung, für die Schäfer zusätzliches Personal braucht. Wie groß der Aufwand ist, hat sich bereits bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr gezeigt, als die Stichwahlen komplett per Brief durchgeführt wurden. Es darf zu keinen Engpässen kommen, damit jeder, der einen Briefwahlantrag stellt, die Unterlagen auch sofort bekommt. Nachdrucken bei hohem Bedarf sei kaum möglich, sagt Schäfer.

Entschädigung für Wahlhelfer erhöht

Außerdem braucht der Wahlamts-Leiter fast 5.000 ehrenamtliche Helfer – einige hundert mehr als bei früheren Wahlen. "Wir müssen aufpassen, dass nicht zu viele Stimmen auf den einzelnen Wahlvorstand fallen und der dann entsprechend ewig lang auszählen muss, was sich in Pandemiezeiten eigentlich verbietet", sagt Schäfer. Die Anschreiben sind raus, jetzt wartet er auf Rückmeldungen. Hoffnung mache ihm, dass im vergangenen Jahr die Entschädigung für die Helfer erhöht wurde. Je nach Funktion gibt es bei der Bundestagswahl jetzt 40 bis 70 Euro.

Wählen mit dem eigenen Stift

Ein weiterer Punkt auf Schäfers To-Do-Liste ist das Hygiene-Konzept für die Wahllokale. Denn die gibt es ja weiterhin. Es müssen beispielsweise Trennscheiben organisiert werden, die die Helfer bei der Ausgabe der Stimmzettel schützen. Und Schäfer muss ausreichend Desinfektionsmittel für die Wahllokale besorgen. "Natürlich kann auch jede Wählerin, jeder Wähler den eigenen Stift mitbringen, wenn jemand Befürchtungen hat, der Stift, der dort bereitliegt, könnte eine Gefahrenquelle sein."

Kein Einsatz instabiler Computer-Software

Wahlen in der Pandemie bedeuten viele Unwägbarkeiten. Nur in einem Punkt nicht: Bei der Auszählung kommt keine Software zum Einsatz. Bei der Kommunalwahl hatte das Computersystem versagt und dafür gesorgt, dass Nürnberg erst um Tage verspätet das Ergebnis ermitteln konnte. Jetzt bei der Bundestagswahl kommt diese Software nicht zum Einsatz. Ein Stimmzettel, zwei Kreuze – ausgezählt wird per Hand. Schäfer hofft, dass das Nürnberger Ergebnis am 26. September pünktlich um 21 Uhr vorliegt.