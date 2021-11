Briefträgerin hortet Tausende Briefe und Postkarten

In der Garage einer Postzustellerin in Leupoldsgrün im Landkreis Hof haben Polizisten am Freitag rund 5.000 Briefe, Gruß- und Postkarten gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau das Diebesgut im Laufe der letzten fünf Jahre dort angehäuft hat.

5.000 Briefe und Postkarten in Garage gefunden: Polizei ermittelt

Einige der Briefe waren geöffnet. Die Beamten vermuten, dass die Frau sich am Inhalt der Briefe – überwiegend Geld aus Glückwunschkarten – bereichert hat. Polizisten stellten daher die Post sicher und ermitteln gegen die Frau wegen Verletzung des Briefgeheimnisses und Diebstahl.

Auch hier dauerte es etwas länger mit der Auslieferung

Wie in allen Berufen arbeiten auch Briefträger und Paketboten nicht alle gleich sorgfältig: So war in Augsburg ein Postbote Anfang des Jahres betrunken auf dem Fahrrad im Dienst - weil er laufend Briefe verlor, war er einem Passanten aufgefallen, der die Polizei verständigte. Unbeirrbar gewissenhaft dagegen ein Paketbote aus Oberbayern, der eine Sendung an der Talstation am Jenner in Berchtesgaden abliefern sollte und von seinem Navi fehlgeleitet wurde: Am Ende übernachtete der pflichtbewusste Auslieferer in seinem Paketauto ganz oben am Berg in der Kälte.