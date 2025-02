Brieffreundin von Papst Franziskus: Besondere Post aus Rom

Edeltraud Jarkulisch aus Amberg hat eine besondere Beziehung zu Papst Franziskus. Seitdem er auf dem Stuhl Petri sitzt, schreibt die 82-Jährige ihm regelmäßig Briefe. Erst vor ein paar Tagen kam die letzte Post aus dem Vatikan in Amberg an. Darin bedankt sich Papst Franziskus für die guten Wünsche und erteilt Ihr den erbetenen Apostolischen Segen. Mit im Brief ist auch jedes Mal ein Gebetsbildchen.

Angefangen hat alles am 13. März 2013. An diesem Tag ist Kardinal Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt worden. Die Oberpfälzerin hat sich intensiv mit der Biografie des Kirchenoberhaupts auseinandergesetzt. Dabei ist ihr aufgefallen, dass sie am gleichen Tag Geburtstag hat wie der Papst – am 17. Dezember.

Jedes Jahr ein Brief – und eine Antwort

Noch im selben Jahr hat sie ihren ganzen Mut zusammengenommen und schrieb einen Brief an den Heiligen Stuhl. Und wenige Wochen danach bekam sie tatsächlich eine Antwort, damit hätte sie niemals gerechnet. Seitdem schickt sie ihm einmal im Jahr einen Brief in den Vatikan, um ihm unter anderem zum Geburtstag zu gratulieren.

Geburtstagsgeschenk vom Papst

Zu ihrem 75. Geburtstag bekam sie eine besondere Post. Der Papst schenkte ihr einen weißen Rosenkranz. Dieser trägt dasselbe Kreuz, das sich auch auf dem Stab des Papstes befindet. Dieses Geschenk bedeutet Edeltraud Jarkulisch sehr viel. "Ich habe zu meiner Familie gesagt, den sollen sie mir ja nicht ins Grab geben. Den habe ich meiner Enkelin vererbt", erzählt sie im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Besorgter Blick nach Rom

Seit ein paar Tagen blickt sie besorgt nach Rom. Der 88-jährige Papst wird nach offiziellen Angaben in einer Klinik in Rom unter anderem wegen einer Lungenentzündung behandelt. Wie es ihm geht, verfolgt die Ambergerin ganz genau. Sie hofft, dass er sich wieder völlig erholt, dafür betet sie auch jeden Tag. Sie würde aber auch einen Rücktritt befürworten, falls sich Papst Franziskus für dieses Amt körperlich zu schwach fühle, erzählt sie.