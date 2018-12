Briefe ans Christkind: Weihnachtspostamt in Himmelstadt öffnet

Beantwortet werden sie von fast 40 ehrenamtlichen Helfern rund um Leiterin Rosemarie Schotte. Sie antworten teils mit persönlich adressierten Standardbriefen, teils zusätzlich mit einigen persönlichen Zeilen – beispielsweise, wenn das Kind sich besonders viel Mühe bei seinem Wunschzettel gegeben hat oder etwas Selbstgebasteltes mit in den Umschlag gelegt hat.

Einziges Weihnachtspostamt in Bayern

Das Weihnachtspostamt in Himmelstadt ist das einzige in Bayern und wurde 1986 gegründet. Bis zum 17. Dezember können Briefe an folgende Adresse geschickt werden: An das Christkind, Kirchplatz 3, 97267 Himmelstadt. Das Christkind beantwortet jeden Brief, der ihm in den Briefkasten flattert.