26.01.2021, 16:01 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Brief an Söder: Oberfränkische Elternbeiräte kritisieren Politik

Zu wenig Zeit, zu viel Unterrichtsstoff, zu unbrauchbare Lösungsansätze: Zehn Elternbeiräte oberfränkischer Gymnasien haben in einem Offenen Brief an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Schulpolitik in Zeiten der Corona-Pandemie kritisiert.